Kosovo: presidente parlamento Veseli, ultime misure prese contro "approccio distruttivo" della Serbia (2)

- Nelle scorse ore il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha dichiarato che le operazioni di questa mattina da parte delle unità speciali della polizia kosovara a Mitrovica Nord - che hanno portato all'arresto di quattro cittadini serbi, accusati di essere coinvolti nell'omicidio del politico Oliver Ivanovic - "non hanno niente a che fare con gli attuali sviluppi politici". "Voglio assicurare tutti i cittadini che lo stato del Kosovo e i suoi enti per il rispetto della legge non andranno mai contro un particolare gruppo etnico e politico", ha dichiarato Haradinaj invitando i partiti politici ed i sindaci, in particolare nella parte nord del paese, a contribuire alla pace ed alla sicurezza pubblica. "E' molto importante non essere influenzati dalla disinformazione di qualsiasi tipo", ha detto il premier precisando che il rispetto dello stato di diritto "è interesse di tutti in Kosovo". L'operazione delle forze speciali kosovare questa mattina avviene in seguito all'innalzamento del livello di tensione politica tra Pristina e Belgrado, dopo l'annuncio del governo kosovaro di aver imposto dazi del 100 per cento sulle importazioni di prodotti serbi e bosniaci. (Kop)