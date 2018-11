Serbia-Kosovo: presidente Vucic, pronti a riaprire dialogo a patto che dazi vengano ritirari (2)

- Alla luce del crescendo di tensioni tra Serbia e Kosovo degli ultimi giorni, Vucic ha avuto ieri un colloquio telefonico con il commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn. Secondo una nota della presidenza serba, Vucic ha detto al commissario Ue che la Serbia continuerà a comportarsi in modo serio e responsabile, ma che è esposta "a forti provocazioni" da parte di Pristina, che vanno a minacciare la sicurezza dei serbi in Kosovo. Vucic e Hahn hanno concordato sul fatto che è necessario tutelare la pace e la stabilità. Le forze speciali kosovare hanno compiuto ieri 4 arresti a Mitrovica nord, nel Kosovo settentrionale a maggioranza serba: secondo quanto riporta l'emittente di Belgrado "Rts", gli arrestati sono sospettati di coinvolgimento nel caso dell'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Il portavoce della polizia kosovara Daut Hoxhaj ha detto alla testata che l'azione è stata compiuta su disposizione delle autorità giudiziarie competenti in relazione all'omicidio di Ivanovic. (segue) (Seb)