Kosovo-Serbia: oggi protesta dei serbo kosovari contro dazi di Pristina su importazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha fatto sapere intanto di aver inviato una lettera al capo della rappresentanza dell’Ue a Pristina, Natalyia Apostolova, ed a tutti gli ambasciatori dei paesi accreditati in Kosovo per spiegare la decisione presa dal governo di Pristina. Haradinaj ha detto di attendersi che Apostolova comunichi il contenuto della lettera all'Alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini, evidenziando che la decisione avviene per tutelare gli interessi dei cittadini kosovari ed è una risposta al blocco serbo dei prodotti di Pristina. Secondo Haradinaj, i dazi non sono contro l’accordo Cefta e “il governo del Kosovo invita i rappresentanti dell’Ue, come mediatori nel dialogo tra Kosovo e Serbia, a far sì che Serbia e Bosnia rispettino gli obblighi nell’ambito del Cefta e degli altri accordi regionali”. (Kop)