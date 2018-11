Serbia-Kosovo: presidente Vucic, pronti a riaprire dialogo a patto che dazi vengano ritirari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha dichiarato nella serata di ieri che la Serbia è pronta a riaprire il dialogo con il Kosovo, a patto che le autorità di Pristina ritirino il la misura di aumento dei dazi nei confronti dei beni serbi. “Ritirate le tariffe e parleremo immediatamente”, ha detto Vucic al termine di un incontro con il primo ministro, Ana Brnabic, e tutti i ministri dell’esecutivo di Belgrado, secondo quanto riportato dai media locali. “Annullare gli scambi con il Kosovo è il tentativo più significativo di destabilizzare la Serbia, e abbiamo quindi avuto un incontro. Dobbiamo prepararci per l'assistenza a lungo termine e il sostegno al nostro popolo in Kosovo che non sarà facile, né semplice né economico”, ha aggiunto il capo di Stato serbo dopo la riunione convocata anche per discutere dell’arresto di ieri da parte delle forze speciali kosovare di quattro persone di etnia serba a Mitrovica nord, nel Kosovo settentrionale, in quanto sospettati di coinvolgimento nel caso dell'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Vucic ha poi sottolineato che la Serbia non cederà a nuove “regole e ricatti” e ha esortato Pristina a ritirare le “tariffe illegali, barbariche e anti-civiltà, altrimenti non ci sarà la continuazione dei colloqui”. (segue) (Seb)