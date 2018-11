Kosovo: dazi su importazioni da Serbia e Bosnia, Tirana contraria a decisione Pristina

- Il ministro delle Finanze albanese Arben Ahmetaj si è detto contrario alla decisione del governo del Kosovo di imporre dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. In un'intervista all'emittente tv albanese "Scan Tv", Ahmetaj ha dichiarato di considerare l'iniziativa di Pristina "impropria per la salute dell'economia di entrambi i paesi" suggerendo che tali provvedimenti non andrebbero presi con alcun paese, poiché "ogni tariffa si traduce in costi per la vita dei cittadini". Le importazioni kosovare, solo dalla Serbia, ammonterebbero a circa 440 milioni di euro all'anno, mentre le esportazioni invece a soli 21 milioni di euro. (segue) (Alt)