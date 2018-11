Serbia-Kosovo: portavoce Kfor a "Nova", nessuna replica a dichiarazioni Vucic, questa mattina operazione di polizia (2)

- Nella giornata di ieri il portavoce della missione Nato Kfor, Vincenzo Grasso, aveva dichiarato che non ci sono stati movimenti di "truppe kosovare" verso il nord come invece detto ieri da Vucic. "Non dobbiamo replicare niente. Confermiamo che stamattina c'è stata un'operazione di polizia a seguito di un ordine di arresto rilasciato dalla procura di Pristina relativo all'omicidio di Oliver Ivanovic. Hanno arrestato quattro persone e poi sono tornati indietro. Non c'è stata nessuna minaccia a nessun cittadino, non c'è stato nessun attacco, nessuna invasione, quindi possiamo solo confermare che comunque la situazione rimane stabile anche se siamo consapevoli che ci sono delle tensioni a livello politico a causa di alcuni eventi internazionali e decisioni politiche ed economiche, ma questo non ha nessuna influenza sulla situazione attuale e soprattutto sull'operazione di stamattina che era esclusivamente legata alle indagini sull'omicidio di Oliver Ivanovic", ha detto Grasso. (segue) (Seb)