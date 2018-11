Balcani: Ue chiede revoca dazi su import da Serbia e Bosnia, il Kosovo non intende fare retromarcia (9)

- Le misure di Pristina hanno colpito anche i prodotti bosniaci, in quanto Sarajevo viene accusata di condurre una politica estera che rappresenta “una mera estensione di quella della Serbia”. Le reazioni critiche non sono mancate nella capitale della Bosnia. “Il governo kosovaro deve ritirare la decisione di aumentare al 100 per cento i dazi doganali per le merci provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia”, ha dichiarato oggi il premier bosniaco Denis Zvizdic. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Source.ba", Zvizdic ha affermato che "la decisione si oppone del tutto ai principi di base del commercio all'interno dell'Accordo dell'Europa centrale sul commercio libero (Cefta)". Zvizdic ha osservato che "si tratta già del secondo o del terzo tentativo del Kosovo di attirare attenzione sul proprio status economico". Il premier bosniaco ha detto che la Bosnia potrebbe "rispondere con misure proprie" alla decisione di Pristina. Secondo il ministro del Commercio estero della Bosnia Mirko Sarovic, interpellato dall'emittente "N1", la decisione del Kosovo "rappresenta il più grande colpo al concetto del commercio libero nella regione, ovvero al Cefta, che sta attraversando la crisi più grande degli ultimi 12 anni". La crisi, secondo Sarovic, "è causata dalla parte kosovara". Sarovic ha affermato che "si tratta di una delusione", ma ha evidenziato che "è ancora troppo presto per anticipare le misure che intraprenderà la Bosnia". (segue) (Kop)