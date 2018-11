Balcani: Ue chiede revoca dazi su import da Serbia e Bosnia, il Kosovo non intende fare retromarcia (6)

- L’Unione europea ha chiesto al Kosovo di ritirare le misure, dirette non solo contro la Serbia ma anche contro la Bosnia e quindi ancor più un elemento contrario all’obiettivo di creare un mercato unico regionale. La decisione, come osservato dal commissario Ue all’Allargamento Johannes Hahn, è tanto più grave in quanto Pristina detiene la presidenza di turno dell’Accordo centro-europeo di libero scambio (Cefta), la cui legislazione è stata violata dai nuovi dazi. Hahn ha dichiarato tramite Twitter che "questo atto - il quale danneggia anche i consumatori kosovari e le imprese - deve essere annullato immediatamente". Hahn ha osservato che il Kosovo detiene anche la presidenza di turno del Cefta e per questo "ha una responsabilità speciale". "Presenzierò alla settimana del Cefta a Pristina presto e mi aspetto che la questione sia risolta per quel periodo”, ha aggiunto Hahn facendo riferimento alla sua visita in Kosovo in programma per il mese di dicembre. (segue) (Kop)