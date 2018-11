Balcani: Ue chiede revoca dazi su import da Serbia e Bosnia, il Kosovo non intende fare retromarcia (10)

- Sulla questione è intervenuto anche il ministero degli Esteri della Russia, il quale in una nota ha criticato l'introduzione da parte del Kosovo di dazi del 100 per cento sulle merci importate dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina in quanto “potrebbe causare un significativo deterioramento della situazione nei Balcani”. "La provocazione di Pristina è un'altra prova esplicita dell'invalidità dello 'Stato kosovaro'. L'Unione europea come mediatore nel dialogo Belgrado-Pristina è obbligata a fare pressioni sulle autorità kosovare e a ottenere l'immediata cancellazione di questa decisione illecita che potrebbe favorire un significativo deterioramento della situazione nei Balcani", si legge nella nota del dicastero russo. Dagli Stati Uniti non sono arrivate ancora reazioni ufficiali, mentre il presidente kosovaro Hashim Thaci è atteso la prossima settimana in visita a Washington. (segue) (Kop)