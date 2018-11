Kosovo-Serbia: portavoce Kfor, situazione è sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nella parte settentrionale del Kosovo è sotto controllo: non sta succedendo nulla. Lo ha assicurato il portavoce della missione Nato Kfor, Vincenzo Grasso, secondo quanto riportato dal portale d'informazione "European Western Balkans". Secondo il portavoce, "non ci sono stati movimenti delle Forze di sicurezza kosovare verso il nord". "Ci sono alcune truppe di polizia nella parte sud di Mitrovica ma, come detto, stiamo mantenendo contatti con loro e non c'è motivo di preoccupazione", ha detto Grasso rispondendo alla richiesta di conferma di alcune dichiarazioni da parte del presidente serbo Aleksandar Vucic. Il portavoce ha evidenziato che la missione Kfor continua a seguire attivamente gli sviluppi sul terreno. Il presidente della Serbia ha dichiarato in precedenza che Belgrado ha ricevuto informazioni di "movimenti" di truppe di etnia albanese dalle basi Belvedere e Vrelo verso il nord del Kosovo, zona a maggioranza serba.(Kop)