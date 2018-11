Kosovo: presidente parlamento Veseli da lunedì in visita negli Stati Uniti

- Il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, inizierà lunedì una visita ufficiale negli Stati Uniti. Come riportato dall'emittente "Rtk", Veseli ha in programma incontri alla Casa Bianca, al Pentagono, al Dipartimento di Stato, al Congresso e probabilmente anche alla Cia. La visita di Veseli negli Usa avverrà in coincidenza co quella del presidente kosovaro Hashim Thaci. Il presidente kosovaro si recherà a Washington la settimana prossima, dove incontrerà rappresentanti delle istituzioni Usa per discutere della situazione nei rapporti tra Pristina e Belgrado. "Il presidente terrà molti incontri con funzionari che hanno familiarità con i dettagli del dialogo, da cui dovrebbe ottenere sostegno per il processo e la necessità di raggiungere un accordo tra Kosovo e Serbia", ha scritto nei giorni scorsi la stampa locale. (segue) (Kop)