Kosovo-Serbia: consigliere premier kosovaro su nuovi dazi, Ue non così attenta a violazioni da parte di Belgrado

- L'Unione europea non reagisce quando la Serbia viola gli accordi: lo ha affermato il consigliere del primo ministro kosovaro Avni Arifi, in riferimento alle critiche di Bruxelles alla decisione di Pristina di introdurre dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Scrivendo tramite il proprio profilo Facebook, come riportato dal portale d'informazione "Kallxo", Arifi ha detto che l'Ue è pienamente a conoscenza di come Belgrado abbia violato gli accordi raggiunti nell'ambito del dialogo sulla normalizzazione dei rapporto e ciò nonostante "non li ha mai condannati". (Kop)