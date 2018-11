Balcani: premier bosniaco Zvizdic, mi attendo dal Kosovo il ritiro dell'aumento dei dazi doganali (5)

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha convocato ieri il consiglio di sicurezza nazionale, mentre il ministro del Commercio di Belgrado Rasim Ljajic ha detto che l'ultimo provvedimento approvato dalle autorità di Pristina di imporre dazi del 100 per cento sulle merci serbe e bosniache è "una decisione politica" che avrà conseguenze negative enormi. Secondo il ministro sono due le ragioni di tale decisione: la votazione dei giorni scorsi all'Assemblea generale dell'Interpol, dove è stata rigettata la richiesta di adesione di Pristina, e "il fatto che la comunità internazionale non ha reagito per tempo e in modo duro" alla decisione precedente, ovvero i dazi stabiliti da Pristina nei giorni scorsi pari al 10 per cento sempre sulle merci serbe e bosniache. "Le conseguenze sono comunque enormi, prima di tutto economiche. Questo significa l'arresto definitivo di ogni tipo di commercio fra la Serbia centrale e il Kosovo", ha detto Ljajic. (Bos)