Serbia: presidente Vucic, abbiamo informazioni su movimenti truppe etnia albanese verso nord del Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che Belgrado ha ricevuto informazioni di "movimenti" di truppe di etnia albanese dalle basi Belvedere e Vrelo verso il nord del Kosovo, zona a maggioranza serba. Secondo quanto riporta "Rts", la dichiarazione è stata pronunciata all'inizio della riunione con i rappresentanti dei serbi del Kosovo prevista per oggi a Belgrado. Vucic ha aggiunto che sono state avvistate delle imbarcazioni veloci simili a quella con cui il presidente kosovaro Hashim Thaci è giunto nei mesi scorsi fino alla centrale idroelettrica di Gazivoda. "E' possibile che si muovano per prendere il controllo del lago (di Gazivoda) per mostrare i muscoli e per controllare la zona verde di transito al nord, per evitare una qualsiasi importazione di merci", ha detto ancora Vucic aggiungendo di sapere quanto i serbi del Kosovo "si trovino in una posizione difficile". "Sappiamo in che difficile posizione vi trovate a prescindere da dove viviate, se a nord o a sud dell'Ibar. Le misure di Pristina, prima di dazi al 10 per cento e poi al 100 per cento, significano un divieto totale del commercio", ha detto Vucic in riferimento ai dazi decisi da Pristina sulle merci importate da Serbia e Bosnia Erzegovina. (Seb)