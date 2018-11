Balcani: Ue chiede revoca dazi su import da Serbia e Bosnia, il Kosovo non intende fare retromarcia (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Pristina arriva dopo che l’Assemblea generale dell’Interpol ha respinto la richiesta del Kosovo di aderire all’organizzazione internazionale con sede a Lione. Questa “sconfitta diplomatica”, insieme al probabile rinvio della liberalizzazione dei visti Ue per i cittadini kosovari, è una delle concause delle misure prese dal governo di Pristina cavalcando un crescente malcontento della popolazione. Se Haradinaj sembra determinato a non revocare le decisioni e Pristina appare pronta anche ad ulteriori misure restrittive, dall’altra parte il venire meno del sostegno dei deputati della Lista serba, passati all’opposizione, insieme al rischio di un congelamento del dialogo tra Pristina e Belgrado potrebbero essere degli elementi in grado di ritorcersi contro la stabilità dell'esecutivo kosovaro. Anche in questa situazione di tensione, infatti, il maggiore partito dell'opposizione Lega democratica del Kosovo (Ldk), pur condividendo le misure annunciate, è tornato a chiedere le dimissioni del governo Haradinaj. (Kop)