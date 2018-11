I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: premier kosovaro Haradinaj, dazi ritirati quando Belgrado interromperà aggressione - Il Kosovo ritirerà i dazi decisi sulle merci serbe quando avrà fine "l'aggressione da parte della Serbia": lo ha detto il premier kosovaro, Ramush Haradinaj, secondo quanto riferisce il sito di "Gazeta express". Haradinaj ha così commentato la decisione approvata ieri da Pristina di introdurre dazi pari al 100 per cento sulle merci serbe e bosniache. Haradinaj ha poi osservato che la misura "non era inattesa", e che più volte ha avvertito del fatto che i dazi introdotti in precedenza del 10 per cento "potevano solo essere aumentati". Il premier kosovaro ha commentato invece per l'emittente "T7" la reazione del presidente serbo Aleksandar Vucic, che ieri ha convocato gli ambasciatori di Ue, Quintetto, Russia e Cina e che ha presenziato a una seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza nazionale sulla questione. Il Kosovo, ha detto Haradinaj, "è stato abbastanza tollerante", e le autorità di Pristina hanno aspettato che l'Unione europea "fermasse l'aggressione della Serbia", ma questo non è accaduto. (segue) (Res)