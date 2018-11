Nato: Stoltenberg in Italia, ringrazia ministri Trenta e Moavero per contributo ad Alleanza

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha partecipato oggi alla quarta edizione del Forum Med - Mediterranean Dialogues, in corso a Roma, dove ha incontrato il ministro italiano degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, e il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e li ha ringraziati per i preziosi contributi dell'Italia alla Nato. Lo ha reso noto la Nato in un comunicato stampa. Intervenendo nella Conferenza, in un panel con il ministro Trenta e il ministro degli Esteri iracheno, Mohamed Ali Alhakim, il segretario generale ha sottolineato il ruolo della Nato nella lotta contro il terrorismo e ha sottolineato l'importanza di formare le forze locali per garantire la pace. "La prevenzione è meglio dell'intervento" ha detto Stoltenberg che, a margine della conferenza, ha incontrato il ministro italiano degli Affari esteri Moavero e il ministro della Difesa Trenta. Stoltenmberg ha ringraziato i due membri del governo italiano per i preziosi contributi dell'Italia alla Nato, incluso in Afghanistan e Kosovo, e ha elogiato il ruolo dell'Italia nel guidare l'adattamento dell'Alleanza alle minacce provenienti dal sud. Domani, Stoltenberg visiterà il quartier generale del comando alleato a Napoli e l'hub regionale per il sud. (Beb)