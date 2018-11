Balcani: Ue chiede revoca dazi su import da Serbia e Bosnia, il Kosovo non intende fare retromarcia (3)

- La Lista serba, partito che rappresenta la minoranza nel parlamento di Pristina, ha boicottato oggi i lavori dell’aula, dopo che il leader dello schieramento Goran Rakic ha definito i nuovi dazi come “una dichiarazione di guerra non ufficiale” diretta proprio contro i serbi del Kosovo puntando a fargli lasciare il paese. "Pristina vuole mandare via i serbi dal Kosovo", ha dichiarato Rakic osservando che "se questa decisione malsana non sarà fermata, i serbi non avranno possibilità di sopravvivere in Kosovo". Il boicottaggio dei lavori del parlamento di Pristina è presumibile che continuerà. Già nelle scorse settimane lo schieramento dei serbi del Kosovo ha annunciato la decisione di abbandonare la maggioranza per passare all’opposizione, togliendo di fatto un sostegno decisivo al premier Haradinaj. (segue) (Kop)