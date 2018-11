Balcani: Ue chiede revoca dazi su import da Serbia e Bosnia, il Kosovo non intende fare retromarcia (4)

- La situazione potrebbe sfociare in un innalzamento delle tensioni nel nord del Kosovo. Il presidente della Serbia Vucic ha dichiarato oggi che Belgrado ha ricevuto informazioni di "movimenti" di truppe di etnia albanese dalle basi Belvedere e Vrelo verso il nord del Kosovo, zona a maggioranza serba. La dichiarazione è stata pronunciata all'inizio della riunione con i rappresentanti dei serbi del Kosovo a Belgrado. Vucic ha aggiunto che sono state avvistate delle imbarcazioni veloci simili a quella con cui il presidente kosovaro Hashim Thaci è giunto nei mesi scorsi fino alla centrale idroelettrica di Gazivoda. "E' possibile che si muovano per prendere il controllo del lago (di Gazivoda) per mostrare i muscoli e per controllare la zona verde di transito al nord, per evitare una qualsiasi importazione di merci", ha detto ancora Vucic aggiungendo di sapere quanto i serbi del Kosovo "si trovino in una posizione difficile". "Sappiamo in che difficile posizione vi trovate a prescindere da dove viviate, se a nord o a sud dell'Ibar. Le misure di Pristina, prima di dazi al 10 per cento e poi al 100 per cento, significano un divieto totale del commercio", ha detto Vucic. (segue) (Kop)