Stati Uniti: caso Khashoggi, Trump nega risultati Cia e torna a difendere l'Arabia Saudita

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a parlare del caso Khashoggi smentendo le conclusioni della Central intelligence agency (Cia) secondo cui ad ordinare l'uccisione del giornalista sarebbe stato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Il capo della Casa Bianca ha ribadito che l'agenzia si sarebbe basata su qualche prova ma che non lo ha esplicitamente incriminato per la morte. Parlando ai giornalisti dal suo resort a Mar-a-Lago in Florida, dove sta trascorrendo la festa del Ringraziamento, Trump ha difeso nuovamente il principe saudita. "Lui nega con veemenza", ha detto Trump del principe ereditario. "Odio il crimine, odio gli insabbiamenti. Ti dirò questo: il principe ereditario li odia più di me, e loro l'hanno negato con veemenza ", ha detto Trump. Alla domanda su chi secondo lui dovrebbe essere ritenuto responsabile della morte di Khashoggi, ucciso all'interno del consolato saudita in Turchia il 2 ottobre, Trump è rimasto vago dicendo che "forse il mondo dovrebbe essere ritenuto responsabile perché è un posto molto, molto vizioso", ha detto il presidente. (segue) (Was)