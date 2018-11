Balcani: premier bosniaco Zvizdic, mi attendo dal Kosovo il ritiro dell'aumento dei dazi doganali

- Il governo kosovaro deve ritirare la decisione di aumentare al 100 per cento i dazi doganali per le merci provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia. Lo ha dichiarato oggi il premier della Bosnia-Erzegovina, Denis Zvizdic, ai giornalisti. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Source.ba", Zvizdic ha affermato che "la decisione si oppone del tutto ai principi di base del commercio all'interno dell'Accordo dell'Europa centrale sul commercio libero (Cefta)". Zvizdic ha detto che "si tratta già del secondo o del terzo tentativo del Kosovo di attirare attenzione sul proprio status economico". Il premier bosniaco ha detto che la Bosnia potrebbe "rispondere con misure proprie" alla decisione di Pristina. Zvizdic ha inoltre affermato che le autorità bosniache "non hanno ancora ricevuto un documento ufficiale nei confronti di cui reagire". Zvizdic ha espresso l'auspicio che "la Commissione europea reagirà con prontezza". Zvizdic ha affermato che "si tratta di una decisione non necessaria" e che "la via giusta da seguire è quella del dialogo e del rispetto degli standard internazionali". (segue) (Bos)