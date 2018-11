Kosovo: ministero Esteri, dazi su import da Serbia e Bosnia "risposta a politiche contro nostra sovranità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo del Kosovo di imporre dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci "è una diretta risposta alle politiche ed alle azioni di questi due paesi contro la sovranità" di Pristina. Lo ha ribadito il ministero degli Esteri kosovaro in una nota diffusa tramite i canali dei social network. Secondo il ministero, Pristina "cerca solo rapporti equi e il commercio nella regione". "La Serbia ha violato senza mezzi termini l'impegno preso nel processo di allargamento Ue sulle relazioni di buon vicinato. L'aggressione diplomatica contro la nostra indipendenza avrà la risposta necessaria e il governo prenderà ulteriori misure se lo riterrà necessario", fa sapere il ministero degli Esteri kosovaro in risposta alla richiesta dell'Ue di ritirare immediatamente i nuovi dazi annunciati ieri da Pristina.(Kop)