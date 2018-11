Kosovo-Serbia: Ue, Pristina e Belgrado mettano fine a provocazioni

- L'Unione europea chiede al Kosovo di ritirare le misure che aumentano al 100 per cento i dazi doganali per le merci che provengono da Serbia e Bosnia Erzegovina e ai leader politici di Pristina e Belgrado di mettere fine alle provocazioni e di concentrarsi per concludere la normalizzazione dei loro rapporti. Lo ha detto oggi la portavoce della Commissione europea, Maja Kocijancic. "Non neghiamo che tra Kosovo e Serbia ci siano dei problemi, ma il modo in cui Pristina ha reagito in questo contesto è semplicemente sbagliato", ha detto. La decisione del Kosovo di aumentare i dazi doganali, per l'Ue è una violazione del Cefta (accordo centro europeo di libero scambio) il cui rispetto è "collegato agli accordi di stabilizzazione e di normalizazione. Ci aspettiamo che il segretariato del Cefta prenda le misure necessarie affinché l'accordo sia pienamente rispettato", ha aggiunto la portavoce. "Le divergenze tra Serbia e Kosovo devono essere affrontate attraverso il dialogo mediato dall'Ue, mentre le misure, le azioni e le dichiarazioni recenti sono discordanti e non vanno nella direzione della stabilizzazione, anzi, minano i progressi fatti in questi anni", ha concluso. (Beb)