Serbia: presidente Vucic a serbi del Kosovo, non vi lasceremo soli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic è poi tornato sulle dichiarazioni di Haradinaj, osservando che "questo non è uscito dalla testa di Haradinaj, è solo stato incauto e lo ha espresso pubblicamente". Nella giornata di oggi il premier kosovaro ha detto che Il Kosovo ritirerà i dazi decisi sulle merci serbe quando avrà fine "l'aggressione da parte della Serbia". Haradinaj ha così commentato la decisione approvata ieri da Pristina di introdurre dazi pari al 100 per cento sulle merci serbe e bosniache. Haradinaj ha poi osservato che la misura "non era inattesa", e che più volte ha avvertito del fatto che i dazi introdotti in precedenza del 10 per cento "potevano solo essere aumentati". (Seb)