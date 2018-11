Balcani: Ue chiede revoca dazi su import da Serbia e Bosnia, il Kosovo non intende fare retromarcia

- Non sembra destinato ad esaurirsi in tempi rapidi l’ulteriore innalzamento della tensione nei rapporti tra Kosovo e Serbia. Pristina non appare intenzionata a fare retromarcia sulla decisione annunciata ieri di imporre dazi del 100 per cento sull’importazione di prodotti serbi e bosniaci. Nonostante i richiami dell’Unione europea per la revoca di questa misura restrittiva al commercio, che va contro uno dei caposaldi delle politiche di Bruxelles nella regione, il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha chiarito oggi che i dazi imposti sulle merci serbe e bosniache cesseranno solo “quando avrà fine l'aggressione da parte della Serbia”, ovvero con il riconoscimento dell'indipendenza di Pristina da parte di Belgrado. Anche il ministero degli Esteri kosovaro ha giustificato i nuovi dazi sull’import da Serbia e Bosnia come “una diretta risposta alle politiche ed alle azioni di questi due paesi contro la sovranità" di Pristina e ha addirittura prospettato la possibilità di introdurre nuove misure. “L'aggressione diplomatica contro la nostra indipendenza avrà la risposta necessaria e il governo prenderà ulteriori misure se lo riterrà necessario", ha fatto sapere il ministero degli Esteri kosovaro tramite una nota diffusa sui social network istituzionali. (segue) (Kop)