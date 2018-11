Balcani: Ue chiede revoca dazi su import da Serbia e Bosnia, il Kosovo non intende fare retromarcia (5)

- “La Serbia non lascerà soli i serbi del Kosovo, ha assicurato Vucic dopo l’incontro a Belgrado con i rappresentanti della popolazione serba in Kosovo. "Dobbiamo prepararci ad una lotta lunga, perché di sicuro non accetteremo l'indipendenza (del Kosovo)", ha detto Vucic rispondendo così al premier kosovaro Haradinaj. Vucic ha poi osservato che la Serbia deve tutelare la pace per il bene della popolazione serba. "Dobbiamo fare di tutto per evitare qualunque forma di confronto. Loro proveranno a trascinarci in conflitti con diverse provocazioni. Dobbiamo stare gli uni con gli altri, insieme e in pace, lasciando che la lotta venga condotta con mezzi politici. Spero che a nessuno venga in mente di usare la violenza contro la nostra popolazione e cominci ad uccidere persone solo perché queste sono serbe. Questo lo Stato serbo non lo consentirà", ha detto ancora il presidente di Belgrado. (segue) (Kop)