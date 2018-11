Balcani: Ue chiede revoca dazi su import da Serbia e Bosnia, il Kosovo non intende fare retromarcia (7)

- Anche l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha osservato che la decisione di Pristina "costituisce una chiara violazione dell'accordo di libero scambio centroeuropeo (Cefta) e dello spirito dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra l'Unione europea e il Kosovo" ed esaspera ulteriormente la situazione che si è venuta a creare dopo l'iniziale imposizione dell'aumento del 10 per cento delle tasse. "Non neghiamo che tra Kosovo e Serbia ci siano dei problemi, ma il modo in cui Pristina ha reagito in questo contesto è semplicemente sbagliato", ha detto oggi la portavoce della Commissione Ue Maja Kocjancic aggiungendo: “Le divergenze tra Serbia e Kosovo devono essere affrontate attraverso il dialogo mediato dall'Ue, mentre le misure, le azioni e le dichiarazioni recenti sono discordanti e non vanno nella direzione della stabilizzazione, anzi, minano i progressi fatti in questi anni”. (segue) (Kop)