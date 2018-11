Serbia-Kosovo: presidente serbo Vucic, no a contromisure su nuovi dazi kosovari

- La Serbia non adotterà delle contromisure in risposta ai nuovi dazi del 100 per cento decisi dalle autorità kosovare sulle merci serbe. Lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa tenuta nella serata di ieri al termine di una riunione straordinaria del Consiglio per la sicurezza nazionale. La Serbia, ha ancora detto Vucic, è un partner serio e affidabile di ciascuno in Europa. Belgrado, ha ancora precisato Vucic, almeno per un certo periodo non fermerà i camion con le merci provenienti dal Kosovo. "Vogliamo, almeno nel prossimo periodo, mostrare la differenza fra un comportamento serio e responsabile da una parte e un comportamento non responsabile dall'altra", ha osservato. (segue) (Seb)