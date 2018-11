Balcani: Russia, dazi introdotti dal Kosovo rischiano di destabilizzare la regione

- L'introduzione da parte del Kosovo di dazi del 100 per cento sulle merci importate dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina potrebbe causare un significativo deterioramento della situazione nei Balcani. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo in una nota. "La provocazione di Pristina è un'altra prova esplicita dell'invalidità dello 'Stato kosovaro'. L'Unione europea come mediatore nel dialogo Belgrado-Pristina è obbligata a fare pressioni sulle autorità kosovare e a ottenere l'immediata cancellazione di questa decisione illecita che potrebbe favorire un significativo deterioramento della situazione nei Balcani", si legge nella nota del dicastero russo. (segue) (Rum)