Serbia: fonti stampa, Ue pronta rispondere a dazi decisi da Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sarebbe pronta a replicare "al più presto" alla decisione di Pristina di imporre dazi del 100 per cento alle merci serbe e bosniache. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tanjug" citando fonti riservate a Bruxelles. "L'Ue lavora ad una reazione circa la decisione del governo kosovaro di innalzare le tasse sui prodotti serbi al 100 per cento", hanno dichiarato le fonti secondo quanto riporta l'agenzia. Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha convocato oggi una riunione straordinaria con gli ambasciatori di Cina, Russia, Ue e del Quintetto oltre che una seduta straordinaria del Consiglio per la sicurezza nazionale. Al centro delle riunioni sono, sempre secondo l'agenzia, le nuove misure decise da Pristina circa le merci importate dalla Serbia. (segue) (Seb)