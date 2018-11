Kosovo-Serbia: vicepremier kosovaro Limaj, possibili misure di reciprocità su utilizzo targhe

- Il governo del Kosovo sta valutando l'introduzione di "misure di reciprocità" a quelle della Serbia riguardo l'uso delle targhe del proprio paese. Lo ha detto il vicepremier Fatmir Limaj, in un'intervista all'emittente "T7". Limaj ha spiegato che la misura di reciprocità di concretizzerebbe nel fatto che i veicoli con targhe serbe dovrebbero sostituire le proprie targhe utilizzandone alcune provvisorie prima dell'ingresso nel territorio kosovaro per non incorrere in sanzioni. "L'Ue deve comprendere che il Kosovo non può più accettare l'approccio che la Serbia ha verso di noi", ha dichiarato il vicepremier kosovaro in risposta ad una domanda sulla richiesta di Bruxelles di revocare la decisione di imporre dazi del 100 per cento sull'import di prodotti da Serbia e Bosnia.(Kop)