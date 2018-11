Serbia: ministro Commercio Ljajic, conseguenze enormi da decisione dazi Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste nessun produttore serbo, ha aggiunto il ministro, che possa essere concorrenziale con l'imposizione di tali dazi. "Era meglio se dicevano 'vietato il commercio con la Serbia', piuttosto che tentare di farlo in questo modo. Le cose vanno chiamate con il loro nome: questo è impedimento e arresto del commercio fra Kosovo e Serbia centrale", ha dichiarato Ljajic precisando che l'anno scorso in Kosovo sono state piazzate merci provenienti dalla Serbia centrale per un valore di 440 milioni di euro, mentre in direzione contraria sono pervenute merci per 21 milioni di euro. (segue) (Seb)