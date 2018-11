Serbia: ministro Commercio Ljajic, conseguenze enormi da decisione dazi Pristina (3)

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha convocato oggi una riunione straordinaria con gli ambasciatori di Cina, Russia, Ue e del Quintetto: lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Tanjug" citando fonti all'interno dell'ufficio presidenziale. Sempre secondo tali fonti, successivamente è prevista una seduta straordinaria del Consiglio per la sicurezza nazionale. Al centro delle riunioni sono le nuove misure decise da Pristina circa le merci importate dalla Serbia, sempre secondo le fonti di stampa. Il governo kosovaro ha annunciato oggi un nuovo dazio doganale pari al 100 per cento per prodotti provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia. Lo ha riferito nel pomeriggio l'emittente "Radio Slobodna Evropa", versione balcanica della testata Usa "Radio Free Europe". La testata ha riferito che la decisione è stata presa in base a una proposta del ministro del Commercio di Pristina Endrit Shala. Il vicepremier kosovaro Enver Hoxha ha scritto nel pomeriggio un tweet in cui ha accusato la Serbia di "proseguire con la campagna aggressiva contro il Kosovo sul piano internazionale". La campagna in questione "mina il processo di normalizzazione", motivo per cui il Kosovo, secondo il tweet del vice primo ministro kosovaro, ha deciso di aumentare il dazio doganale al 100 per cento". Ulteriori misure, si legge inoltre, "saranno annunciate a breve". (segue) (Seb)