Serbia: fonti stampa, Ue pronta rispondere a dazi decisi da Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo kosovaro ha annunciato oggi un nuovo dazio doganale pari al 100 per cento per prodotti provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia. La decisione è stata presa in base a una proposta del ministro del Commercio di Pristina Endrit Shala. Il vicepremier kosovaro Enver Hoxha ha scritto nel pomeriggio un tweet in cui ha accusato la Serbia di "proseguire con la campagna aggressiva contro il Kosovo sul piano internazionale". La campagna in questione "mina il processo di normalizzazione", motivo per cui il Kosovo, secondo il tweet del vice primo ministro kosovaro, ha deciso di aumentare il dazio doganale al 100 per cento". Ulteriori misure, si legge inoltre, "saranno annunciate a breve". Nei giorni scorsi il governo di Pristina aveva già annunciato la decisione di imporre dazi del 10 per cento ai prodotti provenienti da Serbia e Bosnia Erzegovina. (Seb)