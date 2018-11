Serbia-Kosovo: presidente serbo Vucic, no a contromisure su nuovi dazi kosovari (4)

- Secondo una nota presidenziale, nell'incontro con l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Cepurin, e quello cinese a Belgrado, Li Manchang, Vucic ha pregato i due diplomatici di riferire la nuova decisione di Pristina ai presidenti di Russia e Cina. Vucic ha inoltre reso noto ai due ambasciatori, secondo quanto si legge nel comunicato, "il fatto che le misure di Pristina portano ad una piena destabilizzazione dell'intera regione e possono condurre ad una più profonda escalation del conflitto". Gli ambasciatori Cepurin e Li Manchang hanno espresso pieno sostegno agli sforzi della Serbia di risolvere la crisi per vie pacifiche, nel rispetto delle norme del diritto pubblico internazionale, come pure degli accordi raggiunti e degli accordi vigenti nella regione. Il presidente Vucic e i due ambasciatori hanno concordato di restare in contatto quotidiano "mentre la crisi che Pristina ha provocato", scrive la nota, "non verrà superata". (segue) (Seb)