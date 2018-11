Serbia-Kosovo: presidente serbo Vucic, no a contromisure su nuovi dazi kosovari (10)

- Nella stessa conferenza stampa il premier kosovaro, Ramush Haradinaj, ha detto che la decisione di Pristina è la conseguenza del trattamento "non paritario" che per anni hanno avuto le merci kosovare in Serbia e in Bosnia Erzegovina. "Nessun prodotto del Kosovo è potuto andare in Serbia o in Bosnia Erzegovina senza degli ostacoli finanziari. Dall'altra parte abbiamo una buona cooperazione con gli altri paesi, con cui non abbiamo degli ostacoli tariffari. Siamo pronti al rafforzamento dei rapporti con tutti i vicini", ha detto Haradinaj. La settimana scorsa è stato il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic a intervenire sulla questione, osservando che i dazi decisi da Pristina sulle merci provenienti da Serbia e Bosnia Erzegovina sono una questione "per la comunità internazionale". "Non è più una questione per la Serbia ma per la comunità internazionale, se verranno rispettati i principi di cui parlano", ha detto il ministro all'emittente "Rts". (segue) (Seb)