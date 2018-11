Serbia-Kosovo: presidente serbo Vucic, no a contromisure su nuovi dazi kosovari (11)

- Dacic ha infine replicato all'omologo kosovaro Behgjet Pacolli che aveva detto che la reazione di Pristina "è una misura proporzionale contro la campagna selvaggia della Serbia". Dacic si è domandato in proposito se le autorità di Pristina "pensino adesso che dopo tali misure la Serbia riconoscerà il Kosovo". In precedenza l'Unione europea ha chiesto al governo del Kosovo di chiarire urgentemente la decisione di imporre dazi del 10 per cento sui prodotti importati dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina. Lo ha spiegato la portavoce della Commissione europea Maja Kocjancic parlando all'emittente "Ktv". Kocijancic ha affermato che la decisione rappresenta "una chiara violazione" del concetto di cooperazione regionale e dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta, dall'acronimo inglese Central European Free Trade Agreement - accordo di libero scambio regionale tra ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Kosovo, Bosnia, Montenegro, Albania e Moldova). (Seb)