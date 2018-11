Balcani: premier kosovaro Haradinaj, introduzione dazi su prodotti serbi "decisione legittima"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione di dazi del 100 per cento sui prodotti importati dalla Serbia e dalla Bosnia è stata una "decisione legittima" del governo del Kosovo. Lo ha sottolineato il primo ministro Ramush Haradinaj, il quale ha spiegato che Pristina è stata "costretta" a prendere questa decisione in quanto "la Serbia sta bloccando il Kosovo". Come precisato dalla stampa locale, l'introduzione dei nuovi dazi sui prodotti serbi e bosniaci importati in Kosovo non si applicherà a quelli di marchi internazionali che hanno i loro impianti di produzione nei due paesi colpiti dalle misure. "Abbiamo analizzato come la Serbia sta dando attuazione all'accordo Cefta (Accordo centro-europeo di libero scambio) con il Kosovo. I beni dal Kosovo hanno difficoltà ad accedere in Serbia; ogni prodotto viene analizzato e il suo trasporto è reso difficile", ha dichiarato il premier kosovaro. Haradinaj ha detto di non essersi consultato con il presidente Hashim Thaci prima di prendere la decisione, "in quanto si trova all'estero", ma di aver discusso la questione con il presidente del parlamento Kadri Veseli e con il vicepremier Fatmir Limaj. (segue) (Kop)