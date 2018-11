Kosovo-Serbia: Lista serba, introduzione dazi è "dichiarazione di guerra non ufficiale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi dazi del 100 per cento, imposti da Pristina sui prodotti importati da Serbia e Kosovo,sono "una dichiarazione di guerra". Lo ha dichiarato Goran Rakic, leader della Lista serba, partito della minoranza serba in Kosovo, secondo quanto riportato dal quotidiano "Koha". Secondo il leader della Lista serba, la decisione del governo kosovaro è "una dichiarazione di guerra non ufficiale contro i serbo kosovari" in quanto "Pristina vuole mandare via i serbi dal Kosovo". Rakic ha osservato che "se questa decisione malsana non sarà fermata, i serbi non avranno possibilità di sopravvivere in Kosovo". Nella giornata di oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic ha in agenda un incontro con i rappresentanti politici serbo kosovari per discutere della situazione legata ai nuovi dazi.(Kop)