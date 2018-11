Kosovo: rappresentante speciale Onu esprime "preoccupazione" su aumento dazi verso Serbia e Bosnia

- Il rappresentante speciale in Kosovo del segretario generale Onu e capo della missione Unmik , Zahir Tanin, prende atto con "preoccupazione" della decisione del governo del Kosovo di imporre un dazio del 100 per cento sulle merci serbe e bosniache. Secondo quanto riferito dall'Unmik con un comunicato, il rappresentante speciale esprime "preoccupazione" per il potenziale impatto sulla popolazione del Kosovo, nonché per le implicazioni politiche per il dialogo e la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. Tanin inoltre invita i leader politici a considerare gli interessi a lungo termine delle persone e l'imperativo fondamentale di mantenere la pace, la sicurezza e la stabilità. (Com)