Kosovo: Mogherini, governo revochi immediatamente aumento dazi per merci serbe e bosniache

- Il governo del Kosovo deve revocare immediatamente gli aumenti delle tasse alle merci provenienti da Serbia e da Bosnia Erzegovina. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, in merito alla decisione di oggi del governo del Kosovo di aumentare al 100 per cento la tassa sulle merci provenienti da Serbia e da Bosnia Erzgovina. Secondo l'Alto rappresentante, tale decisione "costituisce una chiara violazione dell'accordo di libero scambio centroeuropeo (Cefta) e dello spirito dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra l'Unione europea e il Kosovo" ed esaspera ulteriormente la situazione che si è venuta a creare dopo l'iniziale imposizione dell'aumento del 10 per cento delle tasse. "Il governo del Kosovo deve revocare immediatamente queste decisioni" ha concluso Mogherini. (Beb)