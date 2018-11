Serbia-Kosovo: presidente serbo Vucic, no a contromisure su nuovi dazi kosovari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic ha poi annunciato che avrà nella giornata di oggi un incontro alle 13 con i rappresentanti dei serbi del Kosovo. "In sostanza le misure significano che (i serbi del Kosovo) non potranno più comprare le merci a cui sono abituati", ha detto il presidente serbo. Vucic ha infine fatto appello alle autorità di Pristina affinché ritirino le misure decise. Il governo kosovaro ha annunciato ieri un nuovo dazio doganale pari al 100 per cento per prodotti provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina, dopo quello del 10 per cento annunciato nei giorni scorsi. La decisione è stata presa in base a una proposta del ministro del Commercio di Pristina Endrit Shala. (segue) (Seb)