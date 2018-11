Serbia-Kosovo: presidente serbo Vucic, no a contromisure su nuovi dazi kosovari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro con gli ambasciatori del Quintetto (Usa, Regno Unito, Francia, Italia e Germania) e il capo della delegazione europea a Belgrado, Vucic ha avvertito sulle possibili conseguenze della decisione di Pristina, osservando che tali dazi rappresentano una violazione dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta). Secondo una nota ufficiale, il presidente ha auspicato che i paesi del Quintetto, come pure l'Unione europea, indichino a Pristina l'inaccettabilità di mosse unilaterali, con cui si rischia un'escalation di conflitto e che mettono in pericolo la pace e la stabilità della regione. Vucic ha detto che la Serbia non ha violato neppure un trattato o un accordo, contrariamente a Pristina che non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Accordo di Bruxelles. Gli ambasciatori presenti hanno espresso preoccupazione per una possibile destabilizzazione, come pure per il futuro del dialogo, facendo appello al presidente Vucic e al governo serbo di approcciarsi in modo razionale e pacato verso una risoluzione della nuova crisi. (segue) (Seb)