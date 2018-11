Serbia-Kosovo: presidente serbo Vucic, no a contromisure su nuovi dazi kosovari (8)

- Ljacic, peraltro, lunedì ha avuto un incontro con l'omologo della Bosnia-Erzegovina Mirko Sarovic a Sarajevo per discutere dell'approvazione da parte di Pristina dell'imposizione di dazi del 10 per cento su merci serbe e bosniache. I due ministri hanno deciso nel corso della riunione di non partecipare alla prossima conferenza ministeriale del Cefta che si terrà a dicembre. Secondo quanto riporta la stampa serba, la decisione è stata presa nel corso di un incontro fra i due ministri avvenuto ieri a Sarajevo. Al termine dell'incontro Sarovic ha spiegato che "parteciperebbe se Pristina ritirasse" i dazi del 10 per cento stabiliti recentemente sulle merci importate da Serbia e Bosnia Erzegovina. Il ministro ha inoltre sottolineato la necessità di un coinvolgimento dell'Unione europea nella questione. Il ministro serbo Ljajic ha osservato che la decisione di Pristina "è politica", dal momento che Serbia e Bosnia Erzegovina non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. "Avete delle contromisure economiche per rispondere a una posizione politica, il che è completamente senza senso", ha detto Ljajic. (segue) (Seb)