Serbia-Kosovo: presidente serbo Vucic, no a contromisure su nuovi dazi kosovari (9)

- Lunedì scorso è intervenuta sulla questione anche la premier serba, Ana Brnabic, osservando che i dazi imposti dalle autorità del Kosovo vanno a discriminare "tutto ciò che è serbo". La dichiarazione è giunta nel corso di una conferenza stampa tenuta a Vienna dopo la colazione di lavoro con i leader dei paesi dei Balcani occidentali organizzata dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz. La Brnabic ha osservato che la decisione di Pristina va contro l'Accordo Cefta. "Non è in linea con il Cefta, e rappresenta una chiara discriminazione verso tutto ciò che è serbo. Speriamo di essere in grado in futuro di attuare questo accordo, elemento questo che consentirà di proseguire i colloqui su quello che possiamo raggiungere insieme", ha detto la Brnabic. (segue) (Seb)