Serbia: presidente Vucic su votazione Interpol, abbiamo capito messaggi dalla regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha capito i messaggi inviati "da alcuni" paesi della regione che hanno votato ieri a Dubai per un ingresso del Kosovo nell'Interpol: lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta "Tv Pink". "Non dobbiamo considerare nessuno un nemico. Loro (del Kosovo) hanno i propri amici, Skopje e Podgorica. Gli albanesi sono per loro amici sinceri. A noi (questi paesi) inviano un messaggio chiaro: voi siete nostri amici di seconda classe, meno importanti o meno amici. La nostra risposta è che avremo la migliore cooperazione possibile, ma abbiamo accolto il loro messaggio e abbiamo ben capito chi ci è più vicino e importante", ha detto Vucic. L'Assemblea generale dell'Interpol ha rigettato ieri la richiesta di ingresso del Kosovo nell'organizzazione internazionale: alla prima votazione 76 paesi hanno sostenuto l'adesione del Kosovo all'Interpol, mentre 56 paesi hanno votato contro e 22 si sono astenuti. Esito simile anche nella seconda votazione, con soli 68 paesi membri a sostenere l'ingresso di Pristina, a fronte dei 51 contrari e di 16 astenuti. Pristina, per diventare un paese membro dell'organizzazione internazionale, avrebbe dovuto ottenere una maggioranza di due terzi dei paesi membri presenti alla riunione odierna. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si è detto ieri "orgoglioso" della battaglia diplomatica condotta da Belgrado circa un'eventuale adesione del Kosovo all'Interpol. "Sono orgoglioso del fatto che la Serbia, (paese) senza molto denaro e potere è riuscita a battersi contro le potenze più forti al mondo e a mostrare quanto è importante tutelare la propria libertà, integrità e indipendenza", ha detto Vucic. (segue) (Seb)