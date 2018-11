Serbia: ministro Commercio Ljajic, conseguenze enormi da decisione dazi Pristina

- L'ultimo provvedimento approvato dalle autorità di Pristina di imporre dazi del 100 per cento sulle merci serbe e bosniache è "una decisione politica" che avrà conseguenze negative enormi: lo ha detto il ministro del Commercio della Serbia, Rasim Ljajic, secondo quanto riporta la stampa locale. Secondo il ministro sono due le ragioni di tale decisione: la votazione di ieri all'Assemblea generale dell'Interpol, dove è stata rigettata la richiesta di adesione di Pristina, e "il fatto che la comunità internazionale non ha reagito per tempo e in modo duro" alla decisione precedente, ovvero i dazi stabiliti da Pristina nei giorni scorsi pari al 10 per cento sempre sulle merci serbe e bosniache. "Le conseguenze sono comunque enormi, prima di tutto economiche. Questo significa l'arresto definitivo di ogni tipo di commercio fra la Serbia centrale e il Kosovo", ha detto Ljajic. (segue) (Seb)