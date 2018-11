Serbia: ministro Commercio Ljajic, conseguenze enormi da decisione dazi Pristina (4)

- I ministri del Commercio della Bosnia Erzegovina e della Serbia, rispettivamente Mirko Sarovic e Rasim Ljajic, hanno avuto lunedì un incontro a Sarajevo per discutere della decisione precedente a quella odierna, ovvero l'approvazione da parte di Pristina dell'imposizione di dazi del 10 per cento su merci serbe e bosniache. I due ministri hanno deciso nel corso della riunione di non partecipare alla prossima conferenza ministeriale dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta) che si terrà a dicembre. Secondo quanto riporta la stampa serba, la decisione è stata presa nel corso di un incontro fra i due ministri avvenuto ieri a Sarajevo. Al termine dell'incontro Sarovic ha spiegato che "parteciperebbe se Pristina ritirasse" i dazi del 10 per cento stabiliti recentemente sulle merci importate da Serbia e Bosnia Erzegovina. (segue) (Seb)