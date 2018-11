Serbia: ministro Commercio Ljajic, conseguenze enormi da decisione dazi Pristina (6)

- Nei giorni scorsi lo stesso Ljajic ha anticipato che avrebbe presto avuto un incontro con l'omologo bosniaco, per chiedere alla Commissione europea "di reagire" ai dazi decisi da Pristina sulle merci provenienti da Serbia e Bosnia Erzegovina. Lunedì scorso è intervenuta sulla questione anche la premier serba, Ana Brnabic, osservando che i dazi imposti dalle autorità del Kosovo vanno a discriminare "tutto ciò che è serbo". La dichiarazione è giunta nel corso di una conferenza stampa tenuta a Vienna dopo la colazione di lavoro con i leader dei paesi dei Balcani occidentali organizzata dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz. La Brnabic ha osservato che la decisione di Pristina va contro l'Accordo Cefta. "Non è in linea con il Cefta, e rappresenta una chiara discriminazione verso tutto ciò che è serbo. Speriamo di essere in grado in futuro di attuare questo accordo, elemento questo che consentirà di proseguire i colloqui su quello che possiamo raggiungere insieme", ha detto la Brnabic. (segue) (Seb)