Kosovo: fonti stampa, presidente Thaci a Washington prossima settimana

- Il presidente kosovaro, Hashim Thaci, si recherà a Washington la settimana prossima, dove incontrerà rappresentanti delle istituzioni Usa per discutere della situazione nei rapporti tra Pristina e Belgadro. Lo riporta l’emittente “Rtk” che cita fonti diplomatiche. "Il presidente terrà molti incontri con funzionari che hanno familiarità con i dettagli del dialogo, da cui dovrebbe ottenere sostegno per il processo e la necessità di raggiungere un accordo tra Kosovo e Serbia", riporta la testata che ha chiesto conferma all’Ufficio presidenziale di Pristina, sulla prossima presenza di Thaci negli Usa, dal quale non sarebbero arrivate né conferme né smentite. (segue) (Kop)